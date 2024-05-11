США с начала вторжения РФ передали Украине военной помощи на 50 млрд долларов

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты передали Украине военной помощи на более 50 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Соединенные Штаты выделили более 51,3 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе свыше 50,6 млрд долларов после неспровоцированного и жестокого вторжения РФ 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Министерства обороны США.

В оборонном ведомстве также опубликовали подробный перечень вооружений и боеприпасов, которые США передали Украина.

Так, ВСУ получили одну батарею Patriot, 12 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, системы HAWK, а также ракеты к ним. Соединенные Штаты также передали более двух тысяч ПЗРК Stinger, системы Avenger и VAMPIRE, два десятка РЛС и пр.

Что касается средств поражения противника, то ВСУ с 24 февраля 2022 года получили более 40 систем HIMARS, пусковые установки для бомб наземного базирования, почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 млн снарядов к ним. Кроме того, украинские военные получили более семи тысяч высокоточных снарядов и десятки тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM.

Также с 24 февраля в Украину отправлены более 70-ти гаубиц 105-мм калибра и 800 тысяч снарядов к ним. Более того, Пентагон также сумел обеспечить поставки в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, в том числе 203 мм, 152 мм, 130 мм, 60 тысяч ракет РСЗО "Град" и пр.

ВСУ также получили от США 31 танк Abrams, 45 танков Т-72Б, более 300 БМП Bradley, 189 БТР Stryker, более 400 БТР M113 и 250 бронированных машин M117. Кроме того, Пентагон передал Украине более тысячи машин MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники.

Также отмечается, что Украина получила 20 вертолетов Ми-17, дроны Switchblade, беспилотники Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma и Scan Eagle, а также радары, противорадиолокационные ракеты HARMs, более шести тысяч ракет Zuni, ракеты Hydra-70 и пр.

"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны", - говорится в сообщении Министерства обороны США.