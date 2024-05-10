На острове Нестрига продолжаются интенсивные бои, россияне применяют сотни FPV-дронов, - ВСУ
В районе острова Нестрига в Херсонской области продолжаются интенсивные боевые действия. Российские военные пытаются периодически высадиться на остров, неся при этом большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Продолжаются постоянно боевые действия, они (россияне - ред.) пытаются высадиться туда периодически. Поэтому, соответственно, мы вынуждены отражать эти атаки. Там сейчас большая плотность FPV-дронов, речь о сотнях. Но и с нашей стороны так же они применяются" , - рассказал Плетенчук.
По его словам, в плане применения FPV-дронов ВСУ россиянам не уступают.
"Вчера в нашем направлении 115 потерь личного состава было у оккупантов, половина из них безвозвратны. Поэтому, в принципе, да, РФ несет там серьезные потери", - добавил спикер.
Ситуация на острове Нестрига
Напомним, недавно ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрига в Херсонской области.
В то же время российские войска не оставляют попыток снова захватить остров, штурмуя позиции украинских войск. При этом все штурмы оккупантов были безуспешными.
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