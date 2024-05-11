Совбез ООН обсудит усиление Россией обстрелов Украины

Во вторник, 14 мая, Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине, возникшую из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Основным вопросом встречи будет усиление обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели, сообщили корреспонденту агентства в секретариате Совбеза.

С начала года Россия возобновила массированные воздушные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в основном энергетического сектора.

Последняя из таких атак произошла в ночь на 8 мая. Российские террористы выпустили по украинской территории 55 ракет и 21 БПЛА. 59 воздушных целей были уничтожены силами ПВО.

В результате атаки в шести областях повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии и три ТЭС.

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти – аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.

В Институте изучения войны считают, что агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.