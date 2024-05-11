Совбез ООН обсудит усиление Россией обстрелов Украины
Во вторник, 14 мая, Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине, возникшую из-за полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Основным вопросом встречи будет усиление обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели, сообщили корреспонденту агентства в секретариате Совбеза.
Последний российский обстрел энергетической инфраструктуры
С начала года Россия возобновила массированные воздушные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в основном энергетического сектора.
Последняя из таких атак произошла в ночь на 8 мая. Российские террористы выпустили по украинской территории 55 ракет и 21 БПЛА. 59 воздушных целей были уничтожены силами ПВО.
В результате атаки в шести областях повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии и три ТЭС.
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти – аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.
В Институте изучения войны считают, что агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины.
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