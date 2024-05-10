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Свитолина разгромила хозяйку кортов на Italian Open

Рим, Пятница 10 мая 2024 19:25
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Свитолина разгромила хозяйку кортов на Italian Open Фото: Элина Свитолина продолжит выступления на Апеннинах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина в двух сетах одолела итальянскую теннисистку Сару Эррани во втором раунде престижных соревнований в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Свитолина – Эррани – 2:0 (6:0, 6:2)

В первой партии с конкурентностью не сложилось. Украинская теннисистка закрыла сет всего за 26 минут. Более того, Свитолина не отдала сопернице ни одного гейма и повесила "баранку" с тремя брейками.

Эррани попыталась реваншироваться на старте второй партии. С брейком она даже повела 2:0. Впрочем, Свитолина вовремя овладела ситуацией и уже по итогам четырех геймов сравняла счет. Дальше больше. Титулованная украинка набрала еще 4 пункта подряд и со второй попытки реализовала матчбол.

В следующем круге Свитолина встретится с Анной Калинской в 1/16 финала. Нейтральная россиянка в этом раунде разобралась с данкой Таусон (6:1, 6:2). Потенциальной соперницей украинки может стать соотечественница Ястремская.

Ранее она пробилась в третий круг соревнований вместе с Калининой. Последняя прошла на отказе еще одной украинки – Цуренко. Ястремская же оформила камбэк против опытной немки Зигемунд.

К слову, украинка Костюк поднялась в топ-20 рейтинга WTA впервые в карьере.

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