ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

Пятница 10 мая 2024 23:33
UA EN RU
Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских окупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генштабе рассказали, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Россияне в наступательных действиях используют пехоту и технику.

Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных районах, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.

Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение. Задача - сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта.

"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", - говорится в сообщении.

Наступление россиян в Харьковской области

В ночь на 10 мая в Харьковской области российские войска попытались прорвать оборону ВСУ. На Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Атака была отбита, бои продолжаются.

Началась эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Военно-политическое руководство на данный момент исключает масштабное наступление врага на Харьков.

По словам президента Владимира Зеленского, происходит усиление сил в Харьковском направлении.

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче