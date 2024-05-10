Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях

В Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских окупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В Генштабе рассказали, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Россияне в наступательных действиях используют пехоту и технику.

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных районах, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение. Задача - сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта.

"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", - говорится в сообщении.

Наступление россиян в Харьковской области