Оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. В Генштабе рассказали детали о боях
В Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских окупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В Генштабе рассказали, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Россияне в наступательных действиях используют пехоту и технику.
Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных районах, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение. Задача - сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта.
"Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", - говорится в сообщении.
Наступление россиян в Харьковской области
В ночь на 10 мая в Харьковской области российские войска попытались прорвать оборону ВСУ. На Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Атака была отбита, бои продолжаются.
Началась эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.
Военно-политическое руководство на данный момент исключает масштабное наступление врага на Харьков.
По словам президента Владимира Зеленского, происходит усиление сил в Харьковском направлении.
Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.
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