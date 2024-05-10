Россиянин в Одесской области напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие
В Одесской области гражданин Российской Федерации напал на пограничника во время того, как переправлял через границу жителя Киева. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Россиянин пытался отобрать оружие у пограничника
Отмечается, что в ночь на 9 мая пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух людей на государственной границе, вблизи села Евгеновка Бородинской общины Болградского района.
Гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине и живет в этом селе, способствовал в незаконном пересечении государственной границы жителем Киева.
"Поняв, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин совершил нападение на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль", - пишут пограничники.
На неоднократные требования о прекращении правонарушения иностранец не реагировал, для обеспечения личной безопасности военнослужащего пограничному наряду пришлось применить меры физического воздействия.
Что ему грозит
Ведомство отмечает, что за злостное неповиновение в отношении нападающего составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме этого, в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины по факту "незаконной переправки лиц через государственную границу Украины". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
В отношении 38-летнего гражданина Украины составлен протокол об административном правонарушении по статье о "незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины".
Выезд мужчин за границу
Во время военного положения граждане призывного возраста ограничены в возможности выезда за границу. При этом часть граждан имеют право беспрепятственно выезжать из страны.
Недавно спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Это произойдет после того, как новый закон о мобилизации вступит в силу.
Также правительство одобрило изменения, позволяющие мужчинам становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение.
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