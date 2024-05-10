Россиянин в Одесской области напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие

В Одесской области гражданин Российской Федерации напал на пограничника во время того, как переправлял через границу жителя Киева. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

Россиянин пытался отобрать оружие у пограничника

Отмечается, что в ночь на 9 мая пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух людей на государственной границе, вблизи села Евгеновка Бородинской общины Болградского района.

Гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине и живет в этом селе, способствовал в незаконном пересечении государственной границы жителем Киева.

"Поняв, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин совершил нападение на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль", - пишут пограничники.

На неоднократные требования о прекращении правонарушения иностранец не реагировал, для обеспечения личной безопасности военнослужащего пограничному наряду пришлось применить меры физического воздействия.

Что ему грозит

Ведомство отмечает, что за злостное неповиновение в отношении нападающего составлен протокол об административном правонарушении.

Кроме этого, в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины по факту "незаконной переправки лиц через государственную границу Украины". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

В отношении 38-летнего гражданина Украины составлен протокол об административном правонарушении по статье о "незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины".