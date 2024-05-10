Лукашенко уволил начальника Генштаба Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleram-канал "Пул Первого".

"Согласно указу Лукашенко, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия. Он занимал этот пост с марта 2021 года. А с февраля 2020 года являлся командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по данным СМИ, в белорусском городе Осиповичи началось строительство военной базы. Город находится в около 190 километрах от границы с Украиной. Вероятно, там будут хранить ядерное оружие.

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