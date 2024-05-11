В Харькове во второй раз за ночь раздались взрывы. На этот раз звук первого взрыва был слышен через минуту после объявления воздушной тревоги.

После отбоя предыдущей угрозы в 02:07 Воздушные Силы ВСУ о новых угрозах не сообщали.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал в 2:51 Синегубов.

Уже в 2:49 Суспильне Харьков сообщило о звуке взрыва. О втором взрыве издание написало в 3:01.

Очередная воздушная тревога в городе была объявлена в 2:48.

Первые взрывы прогремели в городе около полуночи. ВС ВСУ сообщили перед этим о ракетной угрозе для Харьковской и Полтавской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.