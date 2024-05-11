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РосСМИ сообщают об атаках на Белгородскую и Курскую области: видео

Суббота 11 мая 2024 03:20
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РосСМИ сообщают об атаках на Белгородскую и Курскую области: видео Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы обстреляли беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, Astra, Mash.

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете к Белгороду. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарский. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.

Также росСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.

Напомним, вчера, 10 мая, вечером во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы, после чего начался пожар. По информации росСМИ, была атакована нефтебаза, погибли три человека.

Это был уже второй удар по нефтебазе на оккупированных территориях Донбасса. 8 мая был нанесен удар по нефтебазе в Луганске.

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