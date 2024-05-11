РосСМИ сообщают об атаках на Белгородскую и Курскую области: видео

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы обстреляли беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости , Astra , Mash .

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете к Белгороду. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарский. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.

Также росСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.