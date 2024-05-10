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Наступление на Харьковскую область: нацгвардейцы уничтожили четыре БМП россиян (фото)

Харьковская область, Пятница 10 мая 2024 18:48
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Наступление на Харьковскую область: нацгвардейцы уничтожили четыре БМП россиян (фото) Иллюстративное фото: украинские военные дронами уничтожили БМП россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Национальной гвардии Украины сегодня, 10 мая, уничтожили технику россиян во время попытки наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию в Telegram.

Как отметили в Нацгвардии, бойцы 2 отряда Центра спецназначения "Омега" уничтожили четыре боевых машин пехоты и "Урал" россиян.

Такие цели удалось уничтожить при помощи дронов еще на подходе во время попытки штурма границы.

Новое наступление РФ

Напомним, сегодня, 10 мая, в Минобороны Украины заявили о том, что россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Успеха враг не достиг, его остановили украинские защитники.

Как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, бойцы ВСУ не допустили захвата украинских территорий россиянами. Но, по его словам, приграничные населенные пункты сейчас в “серой зоне”.

При этом он добавлял, что наземной угрозы для Харькова на фоне таких действий оккупантов нет.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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