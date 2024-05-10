Президент Словакии о войне в Украине: вы защищаете не только собственную страну

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Трагедия в Украине, российская война - речь идет об обстрелах или бомбардировках - во время каждого визита в Украину я сталкивалась с трагедиями людей. Я говорила с жертвами сексуального насилия, с родителями детей, которых вывезли в Россию. Я чувствую всю трагедию. Ее необходимо остановить. Весь цивилизованный мир должен принять в этом участие", - заявила Чапутова.

По ее словам, Словакия видит Украину как суверенное государство, которое будет самостоятельно выбирать свой путь.

"Только такой мир приемлем. Мы очень ценим вашу храбрость. Вы защищаете не только собственную страну, но и принципы, на которых основывается и наша безопасность", - сказала она.

Позиция Словакии по поводу войны в Украине

Сегодня, 10 мая, в Киев с прощальным визитом прибыла президент Словацкой Республики Зузана Чапутова.

Напомним, в прошлом году в Словакии прошли парламентские выборы. Тогда к власти в стране пришли Роберт Фицо и социал-демократы Круза. Первый заявил, что Словакия прекратит военную помощь Украине не допустит ее вступления в НАТО.

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