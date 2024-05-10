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Полиция Румынии назвала количество украинцев, которые за два года нелегально попали в страну

Румыния, Пятница 10 мая 2024 19:57
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Полиция Румынии назвала количество украинцев, которые за два года нелегально попали в страну Архивное фото: в Румынию из Украины сбежали около 11 тысяч мужчин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За время полномасштабной войны из Украины в Румынию нелегально сбежали около 11 тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом заявил руководитель Территориальной инспекции пограничной полиции Флорин Коман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Liberă România.

По его словам, беглецы просят защиты у румынских властей, заявляя, что не хотят идти на войну. Также он уточнил, что 19 украинцев погибли при попытке перебраться в Румынию. 11 из них утонули в реке Тиса, а остальные погибли в горах на высоте почти 2 километра.

Представитель румынской полиции также заявил, что после небольшого снижения количества беглецов из Украины в 2023 году, с начала этого года эта тенденция снова начала увеличиваться.

За период с января по апрель 2024 года было зарегистрировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию.

Выезд мужчин за границу

Во время военного положения определенной части украинцев запрещено выезжать из страны. Речь идет о военнообязанных лицах. При этом пограничники регулярно задерживают мужчин, которые обманным путем пытаются сбежать из Украины.

А недавно пресс-секретарь пограничной полиции Словакии Агнеса Коперницкая сказала, что в стране наблюдают рост незаконного пересечения границы украинскими мужчинами.

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