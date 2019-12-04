СБУ разоблачила попытку шпионажа со стороны ФСБ

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Украинец должен был передавать разведданные об объектах ВСУ сотрудникам ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что жителя Мариуполя сотрудники ФСБ пытались завербовать, когда тот находился на заработках в России. При этом российские спецслужбы использовали психологическое давление, запугивание и шантаж.

"Российский "куратор" поставил гастарбайтеру задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ", - рассказали в СБУ.

По прибытию домой украинец обратился в СБУ и сообщил о своей вербовке и поставленных перед ним задачах. В результате заочно было сообщено о подозрении в шпионаже (ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины) полковнику ФСБ Петру Горохову, который занимался вербовкой жителя Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пыталось завербовать в Крыму украинского полковника запаса Вооруженных сил Украины. Бывший украинский военный должен был собирать разведданные в Запорожской области.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновницу. Женщину пытались втянуть в антигосударственную деятельность, когда она посещала своих родственников на территории ОРЛО.