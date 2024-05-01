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Аграріям з прифронтових і окупованих територій відтермінували повернення кредитів: на скільки

Середа 01 травня 2024 21:55
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Аграріям з прифронтових і окупованих територій відтермінували повернення кредитів: на скільки Ілюстративне фото: Кабмін відтермінував повернення кредитів фермерам (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Український уряд прийняв рішення щодо продовження державних портфельних гарантій для кредитування фермерських господарств, які втратили потенційне заставне майно через воєнні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

У постанові Кабміну №477 вказано, що фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року.

У документі вказано, що заявки для продовження кредитування від фермерів будуть приймати через Державний аграрний реєстр.

"Це дуже важливе рішення для аграріїв, яке дозволить їм пролонгувати кредити, взяті до 24 лютого 2022 року. Це стимулюватиме розвиток і відновлення агросектору", - заявив перший заступник Міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Варто зауважити, що про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково згодом на сайті Мінагрополітики.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії.

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