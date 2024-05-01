ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній: що це дає Україні

Україна, Середа 01 травня 2024 17:08
UA EN RU
Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній: що це дає Україні Ілюстративне фото (iceye.com)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.

"Мета зустрічі - обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану", - наголосили в міністерстві.

Міноборони наголосило, що планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Росія використовує супутникові знімки для війни проти України

Нагадаємо, на початку березня цього року глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні в американських компаній.

Крім того, ми повідомляли, що за даними західних ЗМІ, Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по РФ, - МЗС Латвії
Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по РФ, - МЗС Латвії
DAILY
Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше