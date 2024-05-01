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Зеленський анонсував ще сім угод про гарантії безпеки

Україна, Середа 01 травня 2024 20:17
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Зеленський анонсував ще сім угод про гарантії безпеки Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна готує ще сім нових угод про гарантії безпеки. Одна з цих угод буде підписана зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що кожна з безпекових угод підтримає Україну цього року і в наступні роки.

"Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - підсумував він.

Гарантії безпеки

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Детальніше про те, що таке "гарантії безпеки" та які саме зобов'язання беруть на себе західні партнери, - у матеріалі РБК-Україна.

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