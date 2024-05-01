США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП: у чому її особливість

У Сполучених Штатах Америки хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки. Вона буде оснащена активним захистом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) у Facebook .

Також у цій версії БМП є вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.

"M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - сказано в повідомленні.

Версію M2A4E1 Bradley представили ще минулого тижня у штаті Мен.

Як зазначили у виконавчому управлінні, американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1 - за кожен такий БМП, який подарували Україні.

Що відомо про Iron Fist

Зазначимо, активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат.

Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.

Нагадаємо, про передачу Україні перших Bradley стало відомо ще у квітні минулого року. Їх ще називають легенькими танками.

Більш детально про такі БМП - у матеріалі РБК-Україна.

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