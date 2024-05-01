Держдеп США ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні

Державний департамент Сполучених Штатів Америки ввів нові санкції проти Російської Федерації. Цього разу обмеження були уведені зокрема проти застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Сьогодні, 1 травня, США запровадили санкції проти понад 280 фізичних та юридичних осіб, щоб накласти додаткові витрати на Росію як за її зовнішню агресію, так і за внутрішні репресії.

У рамках цієї дії Державний департамент накладає санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, у тому числі тих, хто займається:

розвитком майбутньої Росії в галузі енергетики;

металів;

гірничодобувної промисловості та експортних потужностей;

ухилення від санкцій та їх обхід;

посилення спроможності Росії вести війну проти України.

Департамент також наклав санкції на три російські державні організації, пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї, і чотири російські компанії, які зробили внесок у такі організації.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наявні у них інструменти, щоб перервати підтримку російської військово-промислової бази та обмежити використання Росією міжнародної фінансової системи для подальшої війни проти України", - йдеться в заяві Держдепу США.