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Україна почала розробку моделі Системи інтегрованої оборони: 5 головних напрямків

Україна, Середа 01 травня 2024 22:08
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Україна почала розробку моделі Системи інтегрованої оборони: 5 головних напрямків Фото: Міноборони почало розробку моделі Системи інтегрованої оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Міністерстві оборони України відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

За даними міністерства, у рамках розробки моделі передбачається напрацювання низки пропозицій стосовно змін законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, яка посилить військову та інституційну міць держави.

"Розробляючи модель ми діємо системно та інтегровано - всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються з урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба пропрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Головні напрямки

Робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямками:

  • Воєнна політика, інституційність та міжнародне співробітництво;
  • Військово-технічна політика;
  • Політика управління людським капіталом;
  • Політика управління оборонними ресурсами;
  • Національний спротив.

Міністерство заявило, що у робочу групу увійшли 176 представників від ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ.

Результати роботи групи будуть презентовані до кінця поточного року.

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