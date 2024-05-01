Україна почала розробку моделі Системи інтегрованої оборони: 5 головних напрямків

У Міністерстві оборони України відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

За даними міністерства, у рамках розробки моделі передбачається напрацювання низки пропозицій стосовно змін законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, яка посилить військову та інституційну міць держави.

"Розробляючи модель ми діємо системно та інтегровано - всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються з урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба пропрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Головні напрямки

Робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямками:

Воєнна політика, інституційність та міжнародне співробітництво;

Військово-технічна політика;

Політика управління людським капіталом;

Політика управління оборонними ресурсами;

Національний спротив.

Міністерство заявило, що у робочу групу увійшли 176 представників від ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ.

Результати роботи групи будуть презентовані до кінця поточного року.