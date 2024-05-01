У Німеччині екстремісти підпалили будинок глави Rheinmetall за допомогу Україні

У Німеччині ліві екстремісти влаштували пожежу в дачному будиночку глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією видання, дачу Паппергера підпалили у комуні Хермансбург, яка знаходиться у Нижній Саксонії.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми підпалили дачний будиночок Арміна Паппергера на його ділянці", - сказано у листі, який оприлюднили ліві екстремісти.

За їхніми словами, Rheinmetall - одна з тих компаній, яка нібито наживається на "переломному моменті". Так німецький канцлер Олаф Шольц називає війну Росії проти України.

Екстремісти додають, що Rheinmetall накопичує стару військову техніку, яку можна продати Україні разом із боєприпасами для отримання величезного прибутку.

"Rheinmetall планує, виробляє та вбиває не тільки в національному масштабі", - сказано в їхньому повідомленні.

Німецькі правоохоронці вже зайнялися розслідуванням і перевіряють справжність цього листа.