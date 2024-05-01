Продавали криміналітету трофейну зброю. СБУ затримала "чорних зброярів"
Співробітники Служби безпеки України затримали банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Що сталось
В рамках спецоперації у Києві й Львові "на гарячому" спіймали двох організаторів банди, які намагались продати криміналітету трофейні снайперські гвинтівки російського виробництва. Ще 5 фігурантів затримали в:
- Сумській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Харківській областях.
Зокрема у зловмисників вилучили:
- 59 бойових гранат;
- більше десятка автоматів Калашникова;
- протипіхотні міни й кулемети.
"За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції", - пише СБУ.
Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)
Після отримання "замовлення" озброєння було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Після цього його відправляли "адресату" поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати "товар".
Загалом зброю й боєприпаси банда діставала насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Після цього зброю зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів.
Під час обшуку з тайників вилучили:
- 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
- понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
- 3 пістолети-кулемети;
- майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.
Що загрожує
Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує 7 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2023 року було викрито банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів в Одеській області.
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