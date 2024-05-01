Продавали криміналітету трофейну зброю. СБУ затримала "чорних зброярів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

В рамках спецоперації у Києві й Львові "на гарячому" спіймали двох організаторів банди, які намагались продати криміналітету трофейні снайперські гвинтівки російського виробництва. Ще 5 фігурантів затримали в:

Сумській;

Одеській;

Миколаївській;

Харківській областях.

Зокрема у зловмисників вилучили:

59 бойових гранат;

більше десятка автоматів Калашникова;

протипіхотні міни й кулемети.

"За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)

Після отримання "замовлення" озброєння було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Після цього його відправляли "адресату" поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати "товар".

Загалом зброю й боєприпаси банда діставала насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Після цього зброю зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку з тайників вилучили:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Що загрожує

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує 7 років тюрми.