ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продавали криміналітету трофейну зброю. СБУ затримала "чорних зброярів"

Середа 01 травня 2024 16:44
UA EN RU
Продавали криміналітету трофейну зброю. СБУ затримала "чорних зброярів" Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України затримали банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

В рамках спецоперації у Києві й Львові "на гарячому" спіймали двох організаторів банди, які намагались продати криміналітету трофейні снайперські гвинтівки російського виробництва. Ще 5 фігурантів затримали в:

  • Сумській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Харківській областях.

Зокрема у зловмисників вилучили:

  • 59 бойових гранат;
  • більше десятка автоматів Калашникова;
  • протипіхотні міни й кулемети.

"За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)

Після отримання "замовлення" озброєння було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Після цього його відправляли "адресату" поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати "товар".

Загалом зброю й боєприпаси банда діставала насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Після цього зброю зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку з тайників вилучили:

  • 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
  • понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 3 пістолети-кулемети;
  • майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Що загрожує

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує 7 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2023 року було викрито банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України Львів
NEWS
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела
DAILY
Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше