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Удар РФ по Золочеву: кількість поранених зросла більш ніж вдвічі

Харківська область, Середа 01 травня 2024 21:28
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Удар РФ по Золочеву: кількість поранених зросла більш ніж вдвічі Фото: у Золочеві зросла кількість поранених внаслідок удару РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість поранених внаслідок удару російських військ по Золочеву Харківської області у середу, 1 травня, зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

"Станом на 20:50 кількість травмованих зросла до 13 людей", - йдеться в повідомленні.

Серед поранених шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.

Обстріл Золочева 1 травня

У середу, 1 травня росіяни атакували Золочів у Харківській області.

По місту окупанти вдарили КАБами, внаслідок чого були пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та шістьох поранених внаслідок атаки РФ.

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