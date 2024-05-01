Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ГУР атакувало нафтопереробний завод у Рязані, митрополит УПЦ МП Лука отримав підозру, а в Грузії протести проти закону "про іноагентів" набирають обертів.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Рязанський НПЗ

Українські дрони вночі атакували Рязанський нафтопереробний завод. Внаслідок чого на підприємстві загорілася установка первинної переробки нафти. Джерела РБК-Україна кажуть, що це була успішна операція Головного управління розвідки Міноборони.

F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав, що перші F-16 можуть з'явитися в Україні після Великодня. Втім, точних термінів немає.

Так, журналісти запитали у речника Євлаша, коли перші F-16 можуть почати працювати в Україні. На що він коротко з усмішкою відповів: "Після Пасхи".

"Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, вже декілька разів ця дата змінювалася. Тому, ми чекаємо", - додав Євлаш.

Обстріл Харкова та області

Росіяни обстріляли передмістя Харкова двома керованими авіабомбами. Внаслідок чого пошкоджено 13 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в Харківській області під атаку потрапило смт Золочів. Загинули двоє людей, ще шість постраждали (серед них - 11 річний хлопець). Також пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Атака на Одесу

Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі ракетою з касетним боєприпасом, що сталася 29 квітня, зросла до 6 осіб. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що сьогодні в лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

ТЦК

Переважна більшість чоловіків, які спостерігаються у великих чергах біля військкоматів - це люди, які мають відстрочку або бронювання, заявив керівник прес-центру Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Ймовірний приліт ATACMS в Луганській області

У мережі з'явилося відео ймовірного прильоту ракети ATACMS по скупченню російських військових в Луганській області. Заявляється, що удар був завданий за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення в селі Рогове. Військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна пояснив мету такого удару. Детальніше - читайте за посиланням.

Україна

ШІ в МЗС

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову людину Вікторію Ші, яка коментуватиме консульську інформацію для медіа.

ЇЇ коментарі будуть розміщуватися на офіційних ресурсах МЗС разом з QR-кодом для переходу на сайт з текстовою версією. Але у відомстві уточнюють, що це не заміна речника МЗС.

В Києві працює СБУ

СБУ вранці попередила про контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість. Силовики проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Киян попереджають про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

Спалахи в небі

Цієї ночі жителі кількох областей України стали свідками дивного явища: в небі з'явився яскравий спалах. Природа цього явища наразі невідома. Деякі користувачі мережі припускають, що це був метеорит. Крім того, з'явилася реакція Повітряних сил ЗСУ. Там кажуть, що поки чекають на інформацію про цей інцидент.

Верховну Раду відкриють для ЗМІ

Журналісти знову матимуть доступ до кулуарів Верховної Ради. ЗМІ матимуть змогу працювати у парламенті у такому ж режимі, як і під час пандемії. Тобто 20-30 працівників медіа зможуть бути присутні під час пленарних засідань.

"Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті", - заявив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний.

Підозра митрополиту Луці

СБУ провела обшуки у підсанкційного митрополита УПЦ МП Запорізького Луки (Андрія Коваленка). Йому оголосили підозру в розпалюванні релігійної ненависті. За скоєне клірику загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фейк про відставку Умєрова

ЗМІ поширили "інсайдерську" інформацію про нібито плани влади відправити у відставку міністра оборони Рустема Умєрова, щоб призначити його на іншу посаду в Кабміні. Центр протидії дезінформації при РНБО це спростував.

Проїзд в Києві

У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий цифровий проїзний. Йдеться про цифровий учнівський квиток. Тепер учні столичних шкіл зможуть не носити з собою пластикові проїзні документи.

Курс

Долар подорожчав після невеликого зниження напередодні. Офіційний курс на 2 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6370 гривень за 1 долар (+0,1219).

Погода

Завтра, 2 травня по всій Україні буде тепло, максимальна температура повітря становитиме +21 +26 градусів. Втім у двох областях (Сумській та Харківській) є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Світ

ЄС

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевічс і Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою у 20-ту річницю вступу країн Балтії до Європейського союзу. Лідери зокрема закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку.

Протести в Грузії

У Тбілісі повідомили про затримання 63 осіб під час вчорашніх протестів проти так званого закону "про іноземних агентів". Внаслідок сутичок із поліцією відомо про 11 постраждалих (включно з правоохоронцями). В Європарламенті вже засудили насильницькі методи силовиків на мітингу та закликали забрати в Грузії статус кандидата на членство у ЄС.

США

У Нью-Йорку пропалестинські студенти влаштували акцію протесту на території Колумбійського університету, виступаючи проти війни в Газі. Учасники захопили начальний корпус і утримували на території навчального закладу наметовий табір. Втім, поліції вдалося розігнати демонстрантів. Є затримані.

Також поліція почала зачистку від протестувальників території університету Вісконсін-Медісон.

Латвія

Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по території РФ. Про це заявила новопризначений міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, західні партнери передають Україні зброю із домовленістю, що вона не буде використовуватись для ударів по Росії. Але на думку Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше - вона вважає, що він уже змінюється.

Німеччина

У Німеччині ліві екстремісти підпалили дачу очільника оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Інцидент стався декілька днів тому в комуні Хермансбург, яка знаходиться у Нижній Саксонії.

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