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В Україні відкрили вже 19-й центр рекрутингу до ЗСУ: в якій області

Ужгород, Середа 01 травня 2024 16:37
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В Україні відкрили вже 19-й центр рекрутингу до ЗСУ: в якій області Фото: на Закарпатті відкрили центр рекрутингу до ЗСУ (facebook.com/NataliiaKalmykova)
Автор: Тетяна Степанова

В Ужгороді Закарпатської області у середу, 1 травня, почав роботу новий центр рекрутингу до української армії. Він став вже 19-м в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової.

"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу)", - повідомила Калмикова.

Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00.

"Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні", - додала заступниця міністра.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, кілька місяців тому Міноборони запустило рекрутинг до ЗСУ, завдяки якому військовозобов'язані зможуть знайти відповідну вакансію та долучитися до армії.

У центрах рекрутингу, консультативно-інформаційні послуги. Повістки там не вручають.

Загалом Міноборони хоче у I півріччі 2024 року відкрити 27 Центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах України.

Детальніше про рекрутинг до української армії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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