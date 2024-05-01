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Окупанти примусово виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонської області, - ЦНС

Херсонська область , Середа 01 травня 2024 17:37
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Окупанти примусово виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонської області, - ЦНС Фото: окупанти примусово виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники почали примусове виселення жителів трьох населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області - Голої Пристані, Коханів та Гладківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах", - йдеться у повідомленні.

Мешканців тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму.

Як зазначають у ЦНС, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

"Населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти", - додали у Спротиві.

Окупанти примусово виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонської області, - ЦНС

Паралельно з цими заходами окупанти облаштовують накриття сіткою над автомобільною дорогою Р57 на ділянці Гола Пристань - Таврійське. Сітки закріплюють на деревах та стовпах уздовж дороги. Таким чином росіяни намагаються уберегти свою техніку від українських дронів.

"Дані заходи є частиною російського плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України", - наголошують у ЦНС.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, Херсонська область була окупована російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2024 року.

Вже в листопаді 2022 року правий берег регіону вдалося деокупувати. Однак лівий берег й досі залишається захопленим російськими військами.

При цьому українські військові вже декілька місяців утримують плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі села Кринки. Росіяни намагаються вибити звідти підрозділи ЗСУ, однак їм це не вдається.

Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби, ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ.

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Херсонська область Війна в Україні Окупанти
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