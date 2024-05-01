В Одесі після попередження про загрозу балістики пролунали вибухи
Ввечері середи, 1 травня, в місті Одеса пролунали вибухи. Незадовго до цього попереджали про загрозу балістичного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram та "Суспільне".
Близько 21:55 Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу.
" Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написали повітряники.
А вже близько 22:00 в Одесі пролунали вибухи. На цей момент у місті та області було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Водночас голова ОВА Олег Кіпер звернувся до містян із закликом перебувати в укриттях.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", - написав він.
Станом на 22:10 про постраждалих не повідомлялось.
Обстріли Одеси
Російська Федерація посилила свої обстріли по українських містах. Днями росіяни атакували Одесу ракетою "Іскандер-М" з касетним боєприпасом.
А 30 квітня по місту було запущено ракету з території тимчасово окупованого Криму.
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