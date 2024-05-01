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Парламент Грузії ухвалив у другому читанні закон про іноагентів попри протести

Грузія, Середа 01 травня 2024 19:35
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Парламент Грузії ухвалив у другому читанні закон про іноагентів попри протести Фото: парламент Грузії (parliament.ge)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Грузії у середу, 1 травня, попри багатотисячні протести населення, ухвалив скандальний закон про іноагентів у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, за скандальний закон проголосували 83 депутати, проти - 23.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться через два тижні.

При цьому президент країни Саломе Зурабішвілі, яка дистанціювалася від політики правлячої партії "Грузинська мрія", пообіцяла накласти на документ вето, якщо його ухвалять у третьому читанні.

Однак варто зазначити, що у правлячої партії є достатньо голосів, щоб подолати президентське вето.

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів.

Дії парламенту викликали хвилю протестів під парламентом у Тбілісі. Учасники акцій закликали не голосувати за закон у другому читанні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент

Нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

А сьогодні у Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС.

Детальніше про причини масових акцій, загрози європейському шляху Грузії та про те, чи призведуть силові розгони до нової революції, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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