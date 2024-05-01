Україна конфіскувала майно ексміністра освіти Табачника

Фонд державного майна отримав у розпорядження гроші та нерухомість скандального колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Фонду Віталія Коваля у Telegram .

Також, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, Фонду передали майно Ростислава Швеця - колишнього проросійського священослужителя. Йдеться про квартиру в Сімферополі та чотири авто: два "Мерседеси", "Тойота" та "Нісан".

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн. гривень;

квартира у Києві на вулиці Ярославів Вал;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метра у селищі Козин Обухівського району Київської області;

кошти у розмірі майже 144 тисяч доларів;

За його словами, Фонду держмайна передали таке майно проросійського ексміністра:

Табачник співпрацює з Росією

Нагадаємо, у березні цього року український суд визнав винним Дмитра Табачника у: держзраді, пособництві державі-агресорові та порушенні законів та звичаїв війни.

Таким чином, Табачник отримав заочний тюремний термін - 15 років.

Одразу після цього український Мін'юст запропонував ввести проти Табачника санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.