В Україні спростували фейк росіян про "удар по штабу ЗСУ в Одесі"

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти у ніч на 1 травня нібито завдали ракетного удару по штабу Збройних сил України в Одесі. Однак це черговий фейк ворожих пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

"Цей удар по цивільним мешканцям Одеси - черговий воєнний злочин російської армії", - зазначили у SPRAVDI.

Внаслідок удару загинули три людини, ушкоджень зазнали житлові, адміністративні будинки, а також медичний та освітній заклад.

Як наголошують у Центрі, насправді ж російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста.

Ракетний удар по Одесі 1 травня

У ніч на 1 травня російські війська вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу було відомо про трьох загиблих, а також трьох поранених. Також в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури.

Окрім того, російські терористи, під час обстрілу Одеси, пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, росіяни застосували проти Одеси три балістичні ракети "Іскандер-М".

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