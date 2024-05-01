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В Україні спростували фейк росіян про "удар по штабу ЗСУ в Одесі"

Середа 01 травня 2024 18:30
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В Україні спростували фейк росіян про "удар по штабу ЗСУ в Одесі" Фото: росіяни поширюють фейк про "удар по штабу ЗСУ в Одесі" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти у ніч на 1 травня нібито завдали ракетного удару по штабу Збройних сил України в Одесі. Однак це черговий фейк ворожих пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Як наголошують у Центрі, насправді ж російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста.

Внаслідок удару загинули три людини, ушкоджень зазнали житлові, адміністративні будинки, а також медичний та освітній заклад.

"Цей удар по цивільним мешканцям Одеси - черговий воєнний злочин російської армії", - зазначили у SPRAVDI.

В Україні спростували фейк росіян про &quot;удар по штабу ЗСУ в Одесі&quot;

Ракетний удар по Одесі 1 травня

У ніч на 1 травня російські війська вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу було відомо про трьох загиблих, а також трьох поранених. Також в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури.

Окрім того, російські терористи, під час обстрілу Одеси, пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, росіяни застосували проти Одеси три балістичні ракети "Іскандер-М".

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