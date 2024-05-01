РФ атакувала Одесу балістикою: на місці влучання - пожежа, є постраждалі

Фото: в Одесі через ракетний удар є постраждалі, сталася пожежа (Getty Images)

В Одесі внаслідок російського ракетного удару ввечері 1 травня сталася сильна пожежа, відомо про понад десять постраждалих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та міського голову Геннадія Труханова.

За словами керівника ОВА, російські окупанти для обстрілу Одеси застосували балістичні ракети. "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа", - йдеться в заяві Кіпера. Дані щодо кількості постраждалих підтвердили в мерії. "Російські гниди знову атакували Одесу. Наразі відомо про 13 постраждалих. Деталі - згодом", - розповів Труханов. Новина доповнюється....