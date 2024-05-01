Навіщо Грузії закон про іноагентів і чому демонстранти проти: думка експерта

Грузинський парламент у середу, 1 травня, ухвалив скандальний закон про іноагентів у другому читанні.

Про те, чому протестувальники проти та навіщо цей закон у коментарі РБК-Україна розповів експерт з питань Південного Кавказу в Польському інституті міжнародних відносин (Варшава) Войцех Войтасевич.

Навіщо закон про іноагентів Грузії

У випадку, якщо влада Грузії ухвалить закон в трьох читаннях, то неурядові організації та ЗМІ країни повинні будуть пройти спеціальну реєстрацію, якщо їх закордонне фінансування становить понад 20% річного доходу.

Однак таке фінансування мають абсолютна більшість грузинських ЗМІ, бо вони співпрацюють переважно із західними фондами. Після прийняття закону ЗМІ повинні будуть заповнювати публічні декларації, а у випадку якщо цього не зробити - то їх чекають штрафні санкції.

Як пояснив грузинський Мін'юст, прийняття закону дозволить у будь-який час проводити моніторинг та отримувати різну інформацію, у тому числі персональні дані.

На думку противників закону, після прийняття він стане інструментом репресій проти інакодумства.

Як пояснив Войцех, Грузія має багато засобів масової інформації, які мають іноземне фінансування. Ці ЗМІ часто пишуть про корупцію у країні, та те, що грузинський уряд саботує проведення реформ. Можливо тому олігарх та засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, який просуває закон, вважає, що його прийняття змусить ЗМІ замовкнути.

Чому незадоволені протестувальники

Грузинські протестувальники і законі про іноагентів бачать його схожість із російським подібним законом, де за останній час майже знищили НУО та незалежні ЗМІ.

"Здається, такий же план готується і для Грузії. Опозиція і молодь проти, вони не хочуть, щоб у Грузії була така ж політична система, як у РФ. Всі шоковані, що "Грузинська мрія" знову виносить закон на голосування. Знаю, всередині партії теж є незгодні, але Іванішвілі взагалі не хоче про це чути", - додав експерт.

Закон про іноагентів у Грузії

17 квітня цього року грузинський парламент підтримав закон про іноагентів у першому читанні. Тоді дії влади викликали хвилю протестів під парламентом у Тбілісі. На фоні протестів президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.

Про причини протестів та вплив законопроєкта на Грузію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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