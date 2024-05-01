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Квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки

Київ, Середа 01 травня 2024 16:26
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Квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки Фото: квітень у Києві став одним з найтепліших (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

"Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки", - повідомили в обсерваторії.

Возможно, это изображение текст «PAREnO RE //በመሥስቨቲል xida ГЕОФПИЧИА DNCTANINA СЕРЕДНА ДОБОВИ ТЕМПЕРАТУРИ КВИТНЯ 2024 р. Середня температура + 12,8°C -26,9°C 2 КВИТНЯ Максимум MiHiMyM -0,2°C 20 кВ.НЯ 25 20 Клькисть опад.в 78MM MM 78 186% клим.норми 15 10 5 0»

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше - 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд. Опадів на проспекті Науки випало 78 мм або майже дві місячні норми - 186 %.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Погода в травні

Нагадаємо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, Україну вже в першій чи частині травня очікує прихід метеорологічного літа.

Очікується, що травень також буде теплішим. Середня температура повітря в більшості регіонів буде на 1-2 градуси вище норми.

Ми писали, що синоптик вже дала прогноз погоди на завтра, 2 травня.

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