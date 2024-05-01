Квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки

Квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів.

За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

"Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки", - повідомили в обсерваторії.

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше - 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд. Опадів на проспекті Науки випало 78 мм або майже дві місячні норми - 186 %.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.