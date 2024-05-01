Росіяни вдарили ракетами по сортувальному депо і відділенню "Нової пошти": відео пожежі

В Одесі під російський ракетний удар, завданий окупантами цього вечора, потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". На місці сталася потужна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нову пошту ".

"Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів", - йдеться в заяві оператора.

У НП зазначили, що серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає.

Питання компенсації

Також у повідомленні вказується, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок ворожого удару - будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі.

"Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі - перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі", - йдеться в заяві НП.

Відео пожежі

Ракетний удар по Одесі 1 травня

Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері в Одесі пролунали вибухи. Перед тим стало відомо про загрозу ворожої атаки із використанням балістичного озброєння. В командуванні Повітряних сил попереджали про небезпеку для жителів Одеси.

Пізніше в ОВА поінформували, що внаслідок ракетного удару в місті постраждали 13 людей, також через "приліт" спалахнула сильна пожежа.