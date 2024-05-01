Росіяни за квітень втратили понад 20 тисяч солдатів лише на сході, - ЗСУ

Ілюстративне фото: названо втрати росіян на сході України за квітень (Getty Images)

Українським захисникам за квітень вдалося ліквідувати понад 20 тисяч російських солдатів. Також було знищено велику кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

Як зазначили в ОСУВ, загальні втрати за квітень у росіян такі: особовий склад - 24 156;

танки - 308;

бойові бронемашини -671;

гармати та міномети - 575;

реактивні системи залпового вогню - 19;

протитанкові засоби - 71;

засоби протиповітряної оборони - 10;

важкі вогнеметні системи - 1;

автомобільна техніка - 871;

спеціальна техніка - 12;

кошти РЕБ - 92;

безпілотники - 15 945;

пункти управління безпілотниками - 12;

укриття - 817;

склади боєприпасів - 176;

склади пально-мастильних матеріалів - 24.