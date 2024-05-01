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Росіяни за квітень втратили понад 20 тисяч солдатів лише на сході, - ЗСУ

Середа 01 травня 2024 19:52
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Росіяни за квітень втратили понад 20 тисяч солдатів лише на сході, - ЗСУ Ілюстративне фото: названо втрати росіян на сході України за квітень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам за квітень вдалося ліквідувати понад 20 тисяч російських солдатів. Також було знищено велику кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

Як зазначили в ОСУВ, загальні втрати за квітень у росіян такі:

  • особовий склад - 24 156;
  • танки - 308;
  • бойові бронемашини -671;
  • гармати та міномети - 575;
  • реактивні системи залпового вогню - 19;
  • протитанкові засоби - 71;
  • засоби протиповітряної оборони - 10;
  • важкі вогнеметні системи - 1;
  • автомобільна техніка - 871;
  • спеціальна техніка - 12;
  • кошти РЕБ - 92;
  • безпілотники - 15 945;
  • пункти управління безпілотниками - 12;
  • укриття - 817;
  • склади боєприпасів - 176;
  • склади пально-мастильних матеріалів - 24.

Втрати росіян

Зазначимо, бійці ЗСУ продовжують щодня знищувати російських окупантів, а також їхню техніку.

Зокрема, вчора, 30 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати 1120 ворожих солдатів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни - 468 840 військових.

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