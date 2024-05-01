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Автокрісло - не забаганка. Який штраф загрожує водію за порушення правил перевезення дітей

Середа 01 травня 2024 18:55
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Автокрісло - не забаганка. Який штраф загрожує водію за порушення правил перевезення дітей Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

За перевезення дітей без спеціальних автокрісел або у невідповідних їм кріслах, а також за нехтування ременями безпеки для маленьких пасажирів, водіям загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху України.

Зміст

  1. Як треба перевозити дитину в автомобільному транспорті
  2. Де має знаходитися автокрісло
  3. Який загрожує штраф за порушення перевезення дітей

Як треба перевозити дитину в автомобільному транспорті

Аби поїздка для дитини була безпечною, необхідно перевозити її у спеціальних утримуючих системах: автокріслах чи бустерах.

Згідно з п. 21.11 "Перевезення пасажирів" ПДР України, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Серед іншого, заборонено переводити дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Де має знаходитися автокрісло дитини

Автокрісла чи бустери необхідно встановлювати на місцях для сидіння, крім першого ряду.

Дитячі автокрісла необхідно встановлювати та використовувати відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів. Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

При цьому діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.

У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

Який загрожує штраф за порушення перевезення дітей

Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 510 гривень.

При цьому за повторне порушення правил протягом року стягується штраф у розмірі 850 гривень.

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