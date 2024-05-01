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На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News

Середа 01 травня 2024 18:38
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На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News Фото: ОАЕ можуть експортувати до Росії підсанкційні товари (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу хочуть, щоб влада ОАЕ вжила жорстких заходів щодо компаній, які ухиляються від антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією трьох джерел видання, Британія, США та Європейський союз особливо стурбовані експортом з ОАЕ до Росії комп'ютерних чіпів, електроніки, автомобілів та інших підсанкційних товарів, які можуть бути використані для допомоги у війні проти України.

При цьому співрозмовники Sky News додали, що після запровадження санкцій Заходу проти Росії, експорт деяких товарів збільшився.

Обхід санкцій Заходу

Зазначимо, країни Заходу запровадили низку обмежень проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. Це зокрема стосується експорту в РФ товарів, які можуть використовувати в ОПК для виробництва військової техніки і не тільки.

На цьому тлі влада РФ здійснює активні спроби обходу таких санкцій. Зокрема, вона імпортує вищезгадані товари з Китаю та інших країн, які не запроваджували обмежень.

На початку року видання Bloomberg повідомляло про те, що російські банки в ОАЕ обмінювали золото на долари та євро, оскільки ввезення такої валюти до РФ заборонено.

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