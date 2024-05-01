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В Україні запрацювала інтерактивна карта для посилення контролю за нелегальним обігом сигарет

Середа 01 травня 2024 17:15
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В Україні запрацювала інтерактивна карта для посилення контролю за нелегальним обігом сигарет Фото: в Україні запрацювала інтерактивна карта для посилення контролю за нелегальним обігом сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Економічна експертна платформа запустила електронну карту щодо стану роздрібної торгівлі тютюновими виробами в розрізі областей та найбільших громад України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослава Лабу.

Він зазначив, що карта була створена для посилення контролю за роздрібною торгівлею тютюновими виробами, а дані на карті будуть оновлюватись щомісяця. На карті проранжовані регіони за рівнем тіньової торгівлі тютюновими виробами, а також вказані громади з найгіршими показниками тінізації.

"Результати соцопитувань МОЗ стверджують, що українці споживають більше тютюнових та нікотиновмісних виробів. Проте аналітичні дані карти показують, що офіційні продажі сигарет у 2023 році становили 11.8 млрд грн, а в березні 2024 року - 8.8 млрд грн. Таке різке падіння продажів може свідчити про перехід споживачів на нелегальні сигарети", - зазначив експерт.

За його словами, на основі даних карти вже можна зрозуміти, що найбільша тіньова торгівля тютюновими виробами має місце у Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Кантар Україна", частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні сягнула рекордних за весь період незалежності 25,7%.

За даними компанії KPMG, Україна є другим ринком в Європі після Франції за рівнем нелегального ринку тютюнових виробів.

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