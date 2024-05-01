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Соратник Медведчука отримав тимчасовий захист у Словаччині, - ЗМІ

Середа 01 травня 2024 16:22
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Соратник Медведчука отримав тимчасовий захист у Словаччині, - ЗМІ Фото: Артем Марчевський, колишній гендиректор "112 України" (youtube.com Правда Марчевського)
Автор: Іван Носальський

Словаччина надала проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу "112 Україна", тимчасовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik N.

Як пише видання, статус тимчасового захисту Марчевський отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ. Також такі чутки журналістам підтвердив адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати скандальне рішення свого відомства.

Тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як Чехія запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.

У Чехії підозрюють Марчевського у тому, що він разом із скандальним екснардепом Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe.

Як з'ясували у Празі, цей сайт використовували для проросійської пропаганди.

Проросійський уряд Словаччини

Варто зауважити, що у Словаччині минулого року на парламентських виборах перемогла проросійська партія. Її лідер - Роберт Фіцо - пізніше став прем'єр-міністром країни.

Фіцо одразу ж припинив надання будь-якої військової допомоги Україні. Також нещодавно він відмовився виділяти гроші на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України.

Прем'єр обіцяв, що він блокуватиме українське членство в НАТО, оскільки це нібито може призвести до Третьої світової війни.

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