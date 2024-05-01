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Антиізраїльські протести студентів в США. Поліція почала зачистку в одному з університетів

Україна, Середа 01 травня 2024 18:19
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Антиізраїльські протести студентів в США. Поліція почала зачистку в одному з університетів Фото: Поліція почала зачистку в одному з університетів США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські правоохоронці почали витісняти протестувальників на території університету Вісконсін-Медісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Патрульні штату Вісконсін зі щитами проштовхуються в натовп, що скандує. Багато протестувальників відштовхувалися, тримаючись за щити руками.

Деякі офіцери у формі поліції Медісона демонтували намети, встановлені на землі, в той час, як інші використовували кийки, щоб відтіснити протестувальників назад.

Операція почалася після того, як поліція кампусу дала протестувальникам 15 хвилин, щоб прибрати намети.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні проведення випускних церемонії у деяких навчальних закладах США пройшли мітинги. Учасники акцій виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

Зазначимо, що протести мають дещо антисемітський характер, нерідко від протестувальників лунають прохамасівські гасла.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 1 травня, США пропалестинські студенти захопили будівлю університету.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль проводить військову операцію на території Сектора Газа. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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