Окупанти розпродають узбережжя Азовського моря: про які об'єкти йде мова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram .

Як зазначають у Центрі нацспротиву, цитуючи слова глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, вони вибудовують такі відносини з майбутніми "інвесторами" таким чином, що покупці можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати та вже облаштовувати територію. При цьому узаконення таких домовленостей може й почекати

"Виглядає на те, що сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", - зазначають в ЦНС.