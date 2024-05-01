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Окупанти розпродають узбережжя Азовського моря: про які об'єкти йде мова

Україна, Середа 01 травня 2024 15:43
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Окупанти розпродають узбережжя Азовського моря: про які об'єкти йде мова Фото: окупаціна влада РФ розпродає узбережжя Азовського моря (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Окупаційна влада активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з Росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, цитуючи слова глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, вони вибудовують такі відносини з майбутніми "інвесторами" таким чином, що покупці можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати та вже облаштовувати територію. При цьому узаконення таких домовленостей може й почекати

"Виглядає на те, що сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", - зазначають в ЦНС.

РФ продає українське майно на окупованих територіях

Нагадаємо, російські окупанти планують продавати незаконно захоплене житло в Запорізькій області. Раніше вони його "роздавали" громадянам РФ, яких завозили на окуповані території.

Як повідомлялось раніше, загарбники розселяють у квартири українців на окупованих територіях російських військових та сім'ї робочих з РФ. Зокрема, окупаційні адміністрації також відбирають житло і в депортованих громадян України.

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Азовское море Війна Росії проти України
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