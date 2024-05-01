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Ліга чемпіонів: "Боруссія" Д несподівано переграла ПСЖ

Дортмунд, Середа 01 травня 2024 23:57
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Ліга чемпіонів: "Боруссія" Д несподівано переграла ПСЖ Фото: Ніклас Фюллькруг оформив єдиний м'яч "джмелів" (twitter.com/BlackYellow)
Автор: Антон Федорців

Дортмундська "Боруссія" мінімально здолала французький "Парі Сен-Жермен" у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі

"Боруссія" Ж – ПСЖ – 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

До середини першої половини команди встигли обмінятися небезпечними моментами. Дортмундець Забітцер із кількох метрів не зміг переграти Доннарумму після передачі Брандта з глибини. У відповідь парижанин Дембеле лише трохи не влучив у ближню дев'ятку.

Конкретнішими в атаках виглядали "джмелі". Зрештою, саме "Боруссія" пішла до роздягальні з голом в активі. На 36-й хвилині дортмундці розіграли просту, але ефективну комбінацію – Шлоттербек із власної половини вивів Фюллькруга на побачення з кіпером, і той у два дотики відправив м'яч у сітку.

Значно цікавіше стало після перерви. Першими активність прогнозовано проявили гості. Баркола дальнім пострілом лише розім'яв Кобеля. Натомість Мбаппе поцілив у дальню стійку з меж штрафного, а Хакімі на добиванні пробив у ближню! Згодом Руїс головою відправив м'яч повз ворота після навісу Вітіньї.

Пізніше естафету прийняли господарі. Ось Брандт із відскоку з входу в штрафний майданчик відправив м'яч поруч зі стійкою. Зате після прориву Фюллькруга лівим флангом хтось із "джмелів" не встиг замкнути простріл форварда. У фінальні додав обертів ПСЖ, а двигуном атак парижан став Дембеле. Він бив сам і асистував партнерам, але м'яч уперто оминав ворота "Боруссії".

Зрештою, дортмундці втримали переможний рахунок. Однак, доля путівки до фіналу визначиться в Парижі. Матч-відповідь відбудеться на "Парк де Пренс" 7 травня.

До слова, напередодні "Баварія" розписала нічию з "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.

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Боруссія ПСЖ Ліга чемпіонів
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