Ліга чемпіонів: "Боруссія" Д несподівано переграла ПСЖ
Дортмундська "Боруссія" мінімально здолала французький "Парі Сен-Жермен" у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі
"Боруссія" Ж – ПСЖ – 1:0
Гол: Фюллькруг, 36
До середини першої половини команди встигли обмінятися небезпечними моментами. Дортмундець Забітцер із кількох метрів не зміг переграти Доннарумму після передачі Брандта з глибини. У відповідь парижанин Дембеле лише трохи не влучив у ближню дев'ятку.
Конкретнішими в атаках виглядали "джмелі". Зрештою, саме "Боруссія" пішла до роздягальні з голом в активі. На 36-й хвилині дортмундці розіграли просту, але ефективну комбінацію – Шлоттербек із власної половини вивів Фюллькруга на побачення з кіпером, і той у два дотики відправив м'яч у сітку.
Значно цікавіше стало після перерви. Першими активність прогнозовано проявили гості. Баркола дальнім пострілом лише розім'яв Кобеля. Натомість Мбаппе поцілив у дальню стійку з меж штрафного, а Хакімі на добиванні пробив у ближню! Згодом Руїс головою відправив м'яч повз ворота після навісу Вітіньї.
Пізніше естафету прийняли господарі. Ось Брандт із відскоку з входу в штрафний майданчик відправив м'яч поруч зі стійкою. Зате після прориву Фюллькруга лівим флангом хтось із "джмелів" не встиг замкнути простріл форварда. У фінальні додав обертів ПСЖ, а двигуном атак парижан став Дембеле. Він бив сам і асистував партнерам, але м'яч уперто оминав ворота "Боруссії".
Зрештою, дортмундці втримали переможний рахунок. Однак, доля путівки до фіналу визначиться в Парижі. Матч-відповідь відбудеться на "Парк де Пренс" 7 травня.
До слова, напередодні "Баварія" розписала нічию з "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
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