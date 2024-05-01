Школи Одеси перевели на дистанційне навчання на 2 травня: в чому причина
Завтра, 2 травня, одеські школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.
Про це розповіла директорка департаменту Олена Буйневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Думская".
Муніципальний департамент освіти та науки та обласна військова адміністрація порекомендували одеським школам провести уроки 2 травня в режимі онлайн.
За словами Буйневич, у школах на кожній паралелі будуть відкриті чергові класи. Що стосується дитячих садочків, то вони працюватимуть, але батьків просять за можливості залишити дітей удома.
Завтра виповнюється 10 років з моменту подій 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між прихильниками Євромайдану та прихильниками "русского міра" загинули 50 осіб.
За словами чиновниці, з огляду на маніакальну прив'язаність російських окупантів до різних дат, 2 травня загроза обстрілів в Одесі значно зросте.
Події 2 травня 2014 року
Завтра, 2 травня - десята річниця трагічних подій в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між прихильниками Євромайдану і проросійськими активістами, а також через пожежу в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, ще 250 постраждали.
правоохоронці встановили, що масові заворушення в Одесі було організовано та навмисне сплановано.
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