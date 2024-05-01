Куди поїхати на Великдень: 5 українських міст, де ви поринете у святкову атмосферу

Великдень - сімейне свято, яке заведено проводити вдома. Втім, якщо ви любитель мандрівок, то можна всією родиною зібратись й гайнути до сусіднього міста.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, куди можна поїхати, якщо хочете відчути Великодню атмосферу зі співанням гаївок, хороводами й виставками писанок.

Великодній Львів

Якщо прагнете відчути Великодню атмосферу - їдьте до Львова. Це місто прекрасне у будь-яку пору року, а тим паче на свята.

У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківському гаю) заплановано багато святкових подій. 5 травня там будуть забави на дитячій галявинці, святковий концерт із етногуртами, гаївки та великодня літургія. 6 травня там проведуть екскурсію "Великодні традиції", а також буде співання гаївок.

Варто відвідати великодню виставку писанок у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського, де представлено понад 200 авторських робіт.

Гаївки в Львові (фото: portal.lviv.uа)

Гаївки та театралізоване дійсно в Івано-Франківську

Місто уже підготувалося до святкування Великодня - дерева на площі Міцкевича прикрасили трьома сотнями писанок, які виготовили школярі з громади. Також на вулиці Лесі Українки розмістили великодні фотозони у вигляді кошиків і писанок.

5 травня біля церкви Благовіщення заплановані Великодні гаївки, 6 травня відбудеться театралізоване свято "І озвались дзвони Великодні!" біля церкви святого Миколая, пройде виставка художніх робіт біля Ратуші та музично-патріотична програма "Мелодії рідного міста" о 17.00 на Вічевому майдані.

Також додамо, що 7 травня Івано-Франківськ святкує день міста, тож це чудовий привід залишитись тут ще на кілька днів.

В Івано-Франківську встановили святкові фотозони (фото: pik.net.ua)

Концерти й весняні ігри у Києві

У Києві на Великдень готують багато цікавих святкових подій. Тож ви можете вибрати, що саме вам до вподоби. Вранці варто обов'язково відвідати службу - у Лаврі, Володимирському чи Михайлівському соборах. А тоді уже вирушати на святкування.

5 травня на території Софії Київської з 12:00 до 20:00 фольклорні гурти розважатимуть відвідувачів. Під час заходу будуть весняні ігри, хороводи, звучатимуть весняні та великодні пісні. Також можна буде побачити традиційні ігри з крашанками, відбудеться спільна трапеза. Вхід на подію платний.

Національний музей архітектури та побуту України (музей Пирогово) організовує Великодню галявину - для відвідувачів готують традиційні великодні забави, рухливі ігри та хороводи, веснянки. Захід розпочнеться 5 травня о 12:00 на Cпівочому полі Музею просто неба.

Також Великодній концерт відбудеться 5 травня 2024, 16:00 в Андріївській церкві (Андріївський узвіз, 23).

Фото ілюстративне (фото: zn.ua)

Виставка кошиків у Тернополі

У Тернополі для створення святкового настрою встановили об’ємні писанки на підставках та великодні кошики. Вони прикрашають сквер на бульв. Тараса Шевченка, на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного та Театральному майдані. Це місце водночас є чудовою фотозоною для великодніх знімків.

Також у місті варто відвідати виставку писанок та сакрального мистецтва у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозиція містить ікони ХVIII-ХХ століття та писанки відомих майстрів.

Виставка кошиків у Тернополі (фото: ternopilcity)

Виставка писанок (фото: zz.te.ua)

Виставка писанок в Ужгороді

В Ужгороді також пануватиме святкова атмосфера. Одна із найзнаковіших подій, які варто відвідати у місті - виставка "Світ писанки", на якій представлено 600 унікальних авторських робіт. Виставка проходитиме в Музеї народної архітектури та побуту.

Обов'язково треба піти на святкову службу у місцеву церкву чи собор. Однак варто врахувати, що греко-католики на Закарпатті відзначили уже Великдень 31 березня, тож не в кожному храмі буде святкова відправа.

Також у місті ще цвістиме сакура, тож можна буде встигнути полюбуватись нею.