Чистий четвер 2024: головні традиції та що потрібно обов'язково зробити цього дня

Кожен день Страсного тижня, останнього тижня перед Великоднем - дуже важливий. Четвер з давнини називають Великий або Чистим. І багато традицій пов'язано саме з очищенням - як душі, так й тіла.

Які є традиції Чистого четверга та як потрібно правильно митися в цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чистий четвер у 2024 році

Дата цього важливого дня кожного року змінюється, бо вона прив'язана до дати святкування Воскресіння Господнього. Цього року Чистий четвер припадає на 2 травня.

Це останній четвер перед Великоднем, коли віруючі згадують важливі події з життя Христа. У цей день вшановується Таємна вечеря та обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду та зрада його учня Юди.

В Євангеліє зазначено, що в цей день вперше Ісус Христос встановив обряд причастя: вируючі мають вкусити шматок хліба та зробити ковток вина. Вино з часом стало уособлювати кров Сина Божого, а хліб - тіло.

У храмах від четверга і до самого Великодня згадують земні страждання Христа перед його розп'яттям. Обов'язково читають 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою.

Традиції Чистого четверга

В народі чистий четвер пов'язаний не тільки з очищенням душі, а й з очищенням тіла. Здавна саме в цей день починаються традиційні приготування до святкування Великодня. Великдень потрібно зустрічати в чистому, прибраному та охайному приміщенні. Бажано позбавитися від усього поламаного.

У четвер:

Випікають паски та фарбують яйця, але вживати до освячення їх не можна

Роблять генеральне прибирання вдома - миють підлогу, двері, вікна. У давнину вірили, що якщо не прибрати в Чистий четвер, то увесь рік сім'я буде жити у сварках та непорозуміннях.

Викидають старі чи пошкоджені речі

Завершують усі справи

Купають усіх членів сім'ї - від малюків до старих та немічних. Цей обряд дуже важливий, бо він на згадку, як Спаситель омив ноги своїм апостолам перед тайною вечерею.

Як правильно купатися у Чистий четвер

Купатися потрібно до сходу сонця, тоді ваша душа та тіло наповняться максимальною енергією.

На Чистий четвер вмиваються водою зі срібної ложки - щоб отримати здоров'я та красу на цілий рік вперед

Під час купання на Чистий четвер обов'язковою є молитва - так людина змиває усі гріхи. Під час молитви звертаються до Божої матері, Ісуса Христа та до свого ангела-охоронця.

Купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу - так вона гарно омиває людину та змиває усі гріхи

Вода має бути прохолодною - вважається, що тоді душа та тіло краще очистяться від гріха та бруду