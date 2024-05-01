У Києві з'явився ще один цифровий проїзний: кому стане в нагоді
У Києві з'явилась можливість замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ Цифровий".
"Нарешті учні можуть не носити з собою пластик - тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні", - пише канал.
Як замовити цифровий учнівський:
- оновіть "Київ цифровий";
- оберіть сервіс "Замовлення учнівського";
- заповніть дані учня й замовте цифровий квиток;
- отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані;
"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", - додає "Київ Цифровий".
Також зазначається, що уразі відсутності смартфона - можна замовити пластиковий учнівський проїзний.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у "Київ Цифровий" також можна отримувати сповіщення щодо відключень світла.
Зокрема торік в застосунку з'явилась можливість створювати одноразові QR-квитки з проїзних.
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