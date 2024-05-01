Переселенці, які не пройшли ідентифікацію, залишились без пенсії: як її відновити

Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни, необхідно було пройти ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

У відомстві нагадали, що ідентифікацію таких переселенців мали пройти ще до 31 березня 2024 року. Тим пенсіонерам, котрі цього не зробили, не перераховують пенсію на банківські картки.

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено", - наголосили у Мінсоцполітики.

Виплату пенсії відновлять із врахуванням коштів за всі місяці, коли її не виплачували.

У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили - потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію

Для того щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів: