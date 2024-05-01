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"Динамо" з перемогою над "Вересом" продовжило переслідувати "Шахтар" нагорі УПЛ

Київ, Середа 01 травня 2024 17:23
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"Динамо" з перемогою над "Вересом" продовжило переслідувати "Шахтар" нагорі УПЛ Фото: Андрій Ярмоленко оформив перший м'яч "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над рівненським "Вересом" у перенесеному матчі 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур (перенесений матч)

"Динамо" – "Верес" – 3:0

Голи: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелєв, 84

Розпочали суперники в спокійному темпі. "Біло-сині" взяли м'яч під контроль з перших хвилин, але подій не форсували. Натомість гості зуміли швидко налагодити уважну гру в обороні та спокійно витримували періодичний тиск "Динамо" на чужій половині.

Фактично столичний гранд перетворив у гол перший справді небезпечний момент. Допоміг киянам стандарт. Це Бражко зі штрафного завдав незручного для Ющишина удару, а Ярмоленко холоднокровно зіграв на добиванні після сейву голкіпера рівнян.

Після перерви обидва колективи заграли активніше. З'явилися і моменти. Ось Дахновський перевірив пильність Бущана низовим ударом у кут воріт. У відповідь Кабаєв пробив зі середньої дистанції над воротами, а потім Ющишин став героєм "Вереса", витягнувши з-під поперечини постріл Сироти головою. Воротар ще й нівелював спробу Попова на добиванні.

А під завісу зустрічі "Динамо" трохи несподівано забило двічі поспіль. Спершу 18-річний Пономаренко оформив перший на дорослому рівні м'яч, скориставшись на ближній стійці передачею Волошина. А згодом ця двійка організувала для Шепелєва вихід на порожні ворота – 3:0 у підсумку.

Завдяки перемозі "Динамо" підібралося до донецького "Шахтаря" нагорі турнірної таблиці Прем'єр-ліги. "Гірники" мають в активі 64 очки, а команда Олександра Шовковського – 60 пунктів. 11 травня команди зіграють надважливий очний поєдинок.

До слова, раніше "Шахтар" розгромив "Чорноморець" із хет-триком Гомеса.

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