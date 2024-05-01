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Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Київ, Середа 01 травня 2024 20:38
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Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка Фото: Ілля Вітюк, начальник департаменту кібербезпеки СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, звільнив начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що відомо про Вітюка

Нагадаємо, на початку квітня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили матеріал, у якому стверджували, що родичі Вітюка мають елітну нерухомість. Зокрема, його дружина придбала квартиру вартістю 20 млн гривень, яка знаходиться в центрі Києва.

За кілька днів після того, як було оприлюднено розслідування, його автору вручили повістку. Видання "Слідство.Інфо" звинуватило Вітюка у спробі помсти за допомогою співробітників ТЦК.

Голова СБУ Василь Малюк на тлі таких скандалів вирішив усунути Вітюка від виконання обов'язків. Його відправили на фронт.

При цьому Національне агентство з протидії корупції розпочало перевірку способу життя Вітюка через інформацію у ЗМІ.

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