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Генасамблея ООН ухвалить резолюцію "Агресія проти України": ключові позициї

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Київ, Середа 02 березня 2022 12:38
Генасамблея ООН ухвалить резолюцію "Агресія проти України": ключові позициї Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо війни Росії проти нашої країни. Вона має назву "Агресія проти України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"Сьогодні буде важливий день на дипломатичному фронті. Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію з промовистою назвою "Агресія проти України", - сказав міністр.

Ключові позиції

За його словами, в ній є багато важливих речей, але ключовими є три позиції:

  • визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;
  • вимога до Росії припинити вогонь;
  • вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

"Ця резолюція буде набагато крутіша, ніж будь-що, що ми мали колись до цього. І хоча, звісно, росіяни почнуть захлинатися в історіях про те, що ця резолюція "політична та нічого не вирішує", але папери все пам'ятають і обов'язково будуть використані в міжнародних судах, коли ми будемо судити всіх цих варварів і їхню варварську країну", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, вчора Рада ООН з прав людини провела термінове засідання через війну в Україні. Під час якої дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну.

Так, представники десятка країн покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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