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Під Харковом взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ, - Арестович

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Четвер 03 березня 2022 03:50
Під Харковом взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ, - Арестович Фото: українські військові (t.me/milinua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові під Харковом розбили та взяли в полон елітний підрозділ військ РФ. Також у середу в інших районах бійці ЗСУ полонили ворожих офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Олексія Арестовича

"Під Харковом розгромили і взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це 1-а танкова армія - таманська дивізія, кантемирівська дивізія тощо", - розповів він.

Арестович додав, що інші підрозділи окупантів також зазнають втрат.

"А про інших навіть і говорити нічого. Сьогодні (в середу, 3 березня, - Ред.) потрапили в полон офіцери ротні - командири танкового батальйону, там заступник командира полку, і так далі. І ось вони плачуть, стоять на колінах і кажуть "Ми не знали"... У них навіть легенди не заготовлені як слід", - говорить радник глави ОП.

Говорячи про тактичні помилки, які допускає противник, він вказав на зосередження 55-60% військ РФ навколо Харкова і Києва, а в інших регіонах з'явилися "величезні дірки" (на півдні, в центрі та зоні ООС).

"Дірки обернуться тим, що вони намагаються ротними або батальйонними групами (це 200 - 400, 600 осіб) намагаються вирішувати якісь завдання. І ось тричі спробувавши вирішити ці завдання в напрямку Кривого Рогу і під Миколаєвом вони потрапили під удар і були практично повністю знищені", - розповів Арестович.

Також перед цим в ОП розповіли, що РФ втрачає в середньому у війні з Україною 1,5 тисяч військових на добу.

Раніше в офісі президента України закликали чоловіків на окупованих Росією територіях до тотального опору військам ворога. Йдеться про знищення або блокування тилових колон противника.

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